Voormalig bestuurders en commissaris HDI aansprakelijk voor schade

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag beslist dat twee voormalig bestuurders en een voormalig commissaris van verzekeraar HDI aansprakelijk zijn voor schade die door hun handelen is veroorzaakt.

De drie waren betrokken bij de verkoop en de herverzekering van een verzekeringsportefeuille van HDI op Aruba. HDI heeft daardoor nadelige financiële gevolgen ondervonden. De rechtbank is van oordeel dat de drie als bestuurder dan wel als commissaris onbehoorlijk hebben gehandeld. Ook de koper van de portefeuille, de nieuw opgerichte verzekeringsmaatschappij, heeft een rol gespeeld die door de rechtbank onrechtmatig is bevonden. De koper van de verzekeringsportefeuille was een onderneming waarin de bestuurders en commissaris belangen hadden.

De rechtbank heeft tenslotte het handelen van een bemiddelaar tijdens de verkoop onrechtmatig verklaard; één van de bestuurders had belangen bij deze bemiddelaar. De voormalig bestuurders, de voormalig commissaris, de bemiddelaar en de onderneming die de portefeuille kocht moeten de geleden schade aan HDI vergoeden. Hoe hoog die schade is moet in een aparte (schadestaat) procedure worden vastgesteld. Het gevraagde voorschot op de schadevergoeding is afgewezen.

HDI maakte de voormalig bestuurders en commissaris ook andere verwijten. Het ging dan om de aankoop van een huis en betaling van meerdere bedragen op hun privérekeningen. Die verwijten zijn grotendeels gegrond bevonden, de bedragen moeten worden terugbetaald en de schade in verband met het huis kan in een aparte procedure aan de orde komen. Een onderdeel van de vorderingen was volgens de rechtbank verjaard.