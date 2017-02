Beleidsbepalers van financiële ondernemingen ten onrechte heengezonden door AFM

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed vandaag in hoger beroep uitspraak over de opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan twee financiële ondernemingen die bemiddelen in verzekeringen en krediet om hun enige beleidsbepalers heen te zenden. Het CBb schrapt deze maatregel en draagt de AFM op om een nieuw besluit te nemen en hooguit te komen met een minder zware maatregel.

De AFM had de maatregel opgelegd omdat haar uit gegevens van de belastingdienst was gebleken dat de beleidsbepalers hun buitenlands vermogen niet bij de fiscus hadden opgegeven en zij niet hadden gemeld dat zij gebruik hadden gemaakt van de zogenoemde inkeerregeling.

Het CBb oordeelt dat de Belastingdienst deze gegevens niet aan de AFM had mogen verstrekken. De AFM mocht deze gegevens, toen zij daarover eenmaal beschikte, wel gebruiken. Op grond van deze gegevens heeft AFM kunnen vaststellen dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers niet langer buiten twijfel staat en dus mocht AFM een maatregel opleggen. De maatregel van heenzending is volgens het CBb echter te zwaar.

De rechtbank Rotterdam had geoordeeld dat de heenzending van AFM van tafel moest, omdat AFM de gegevens van de Belastingdienst niet mocht gebruiken.

