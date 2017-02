Celstraf en behandeling voor ontucht met dochtertje

Een 45-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij pleegde tussen maart en juli vorig jaar een aantal keer ontucht met zijn dochter en maakte hiervan ook afbeeldingen.

De rechtbank houdt er rekening mee dat het meisje pas 5 jaar was toen de man begon met het plegen van de delicten. Hij maakte ernstig misbruik van zijn positie als vader en van het vertrouwen dat zijn dochtertje in hem stelde. Het meisje is hierdoor in haar ontwikkeling gestoord. De delicten hebben grote impact gehad op het meisje en de ex-vrouw van de verdachte. De rechtbank rekent het hem aan dat hij niet tijdig hulp heeft gezocht en dat hij zich kennelijk liet leiden door zijn eigen lustgevoelens en geen rekening hield met de gevoelens en belangen van zijn dochtertje. De rechtbank weegt ook mee dat hij inmiddels wel hulp heeft gezocht voor zijn problemen en hiervoor een behandeling ondergaat. Verder is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een stoornis van de geestvermogens.

De rechtbank acht van groot belang dat de man zich laat behandelen voor zijn problemen om herhaling te voorkomen. Daarom koppelt de rechtbank bijzondere voorwaarden aan de deels voorwaardelijke gevangenisstraf. De man moet onder meer meewerken aan meerdere behandelingen voor zijn pedofilie en re-integratie na zijn gevangenisstraf en staat gedurende de proeftijd onder toezicht van de reclassering. Verder legt de rechtbank hem een contactverbod op met zijn dochtertje en ex-vrouw en een gebiedsverbod.