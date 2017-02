Werkstraf voor betasten vrouw in Puttens zwembad

De rechtbank veroordeelde een 30-jarige man uit Ermelo die in het zwembad in Putten een 20-jarige vrouw betastte tot een werkstraf van 60 uur. Ook moet hij een schadevergoeding betalen.

Het vergrijp vond plaats op 30 november 2015. Bij de straftoemeting nam de rechtbank in het bijzonder mee dat de Ermeloër ter bevrediging van zijn eigen seksuele interesse en behoeftes het slachtoffer in het zwembad heeft aangesproken. Hij had het doel om intiem lichamelijk contact te zoeken en zo mogelijk wederzijds intiem contact met de vrouw te krijgen. Daar is hij voorbijgegaan aan haar verbale en non-verbale communicatie dat zij daar niet van gediend was.

Het is algemeen bekend dat ongewenste seksuele contacten nadelige gevolgen voor slachtoffers kunnen hebben. Anderzijds laat de rechtbank meewegen dat het feit op zich niet een dermate ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit betreft dat oplegging van een werkstraf niet mogelijk zou zijn. Het nadelige geestelijke welzijn van het slachtoffer lijkt voornamelijk te zijn veroorzaakt door herinneringen aan een eerder – en veel ernstiger – seksueel misdrijf dat haar is overkomen. Daarnaast hield de rechtbank rekening met het blanco strafblad van de man en heeft het gekeken naar straffen die in min of meer vergelijkbare zaken worden opgelegd.