De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag opnieuw geoordeeld dat een Haperts bedrijf moet stoppen met het handelen in honden. Het bedrijf vroeg de bestuursrechter eerder al tevergeefs om een voorlopige voorziening.

Het bedrijf importeert, fokt en houdt honden op locaties in Hapert en Bladel. Volgens de gemeente Bladel handelt het bedrijf op de locatie in Hapert in strijd met het bestemmingsplan. De rechter bevestigt dat in deze uitspraak.