Tot 4 jaar celstraf in deelonderzoek van grootschalige politieactie ‘Trefpunt’

De rechtbank Oost-Brabant heeft vandaag een 51-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor betrokkenheid bij verschillende drugszaken. Een 54-jarige Waalwijker krijgt een celstraf van 1 maand voor xtc- en wapenbezit. Een derde verdachte uit Assendelft wordt vrijgesproken van betrokkenheid.

Bij een grootschalige politieactie (onderzoek Trefpunt) werden op 4 april vorig jaar tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. De rechtbank behandelde 2 weken geleden de zaken in een deelonderzoek met 3 verdachten.

Eindhovenaar

De 51-jarige Eindhovenaar maakte zich schuldig aan het medeplegen van de uitvoer van een aanmerkelijke hoeveelheid cocaïne, het verstrekken en vervoeren van hennep “voor de achterdeur van coffeeshops” en het bezit van 3,7 kilo hennep en 11,5 kilo hasjiesj. Daarnaast had hij 12,2 kilo Apaan, een grondstof voor amfetamine, in bezit en heeft hij een geldbedrag van ruim 73.000 euro witgewassen.

Waalwijker

Volgens de officier van justitie zou de 54-jarige verdachte drugs hebben aangenomen en opgeslagen. De politie trof tijdens een doorzoeking van zijn woning 1 xtc-pil aan en een vuurwapen, een werpmes en munitie. De rechtbank veroordeelt hem voor drugs- en wapenbezit. Volgens de rechtbank zijn er onvoldoende bewijzen dat de verdachte drugs aannam en opsloeg. Hij wordt hiervan dan ook vrijgesproken.

Vrijspraak

De rechtbank spreekt ook de derde verdachte vrij van betrokkenheid bij de drugszaken. De officier van justitie stelt dat deze man in oktober 2015 met zijn taxi drugs heeft afgeleverd in een loods in Best. Van daaruit werden de drugs met een vrachtwagen naar Engeland gebracht. De man ontkende dat hij toen in Best is geweest. Volgens de rechtbank ontbreekt het bewijs dat de verdachte degene was die de taxi bestuurde waarmee verdovende middelen naar de loods in Best werden gebracht.

De rechtbank weegt bij het bepalen van de straf van de 51-jarige verdachte mee dat hij betrokken was bij drugszaken, terwijl middelen als cocaïne en amfetamine schade kunnen toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers daarvan. Bovendien bekostigen gebruikers hun drugs vaak door diefstal of ander crimineel gedrag, waardoor schade en overlast wordt toegebracht aan anderen. Ook de hennephandel waarin de man zich begaf, gaat regelmatig gepaard met andere zware vormen van criminaliteit. Hij trok zich hiervan niets aan en handelde enkel uit winstbejag. In het geval van de oudste verdachte weegt mee dat hij verboden wapens in bezit had. Dit ongecontroleerde bezit verhoogt het risico op een levensbedreigend geweldsdelict en daarom moet daar volgens de rechtbank streng tegen worden opgetreden.