Celstraf voor identiteitsfraude en oplichting via Marktplaats

Een 23-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor internetoplichting en identiteitsfraude. Hiervan is 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast legt de rechtbank een werkstraf van 240 uur op. De man lichtte via Marktplaats meerdere personen op en maakte daarbij gebruik van andere identiteitsgegevens.

Marktplaats

De rechtbank stelt vast dat de man zich ten onrechte voor deed als een betrouwbare verkoper. De man plaatste foto’s van de producten op Marktplaats en liet de koper in de waan dat hij ook daadwerkelijk over het product beschikte. Dit deed hij onder andere met het aanbieden van een schroefmachineset en duikcomputer. De kopers hadden vertrouwen in de man omdat het contact goed verliep. Zij maakten geld over maar ontvingen de producten nooit.

Concertkaarten

De man benaderde op Marktplaats ook mensen die hun concertkaarten te koop aanboden. Nadat de slachtoffers een kopie van een bankafschrijving hadden ontvangen, stuurden ze de concertkaarten naar de man op. De man deed dat echter met vervalste screenshots van bankoverschrijvingen en gebruikte de identiteit van andere personen. De slachtoffers ontvingen nooit geld voor de door hen verkochte kaarten. Vervolgens verkocht de man de concertkaarten via Ticketswap door.

Misbruik van identiteit van anderen

De man heeft zich op grote schaal schuldig gemaakt aan internetoplichting. Het principe van websites zoals Marktplaats is mede gebaseerd op het wederzijds vertrouwen tussen koper en verkoper en kan alleen op basis van dit onderling vertrouwen goed functioneren. De man heeft met zijn handelen schade aan dit vertrouwen en financiële schade aan de slachtoffers toegebracht. Door het fors misbruiken van de identiteit van anderen, hebben de slachtoffers ook veel hinder ondervonden. Zij zijn veel tijd kwijt geweest aan het zuiveren van hun naam. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

Naast de gevangenis- en werkstraf heeft de rechtbank ook schadevergoedingsmaatregelen opgelegd.