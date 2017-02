Jongeren krijgen jeugddetentie en taakstraf voor woningoverval in Schijndel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 10 maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel) voor een gewapende woningoverval in Schijndel. Twee medeverdachten (18 en 19 jaar) krijgen voor hun aandeel ieder 20 maanden jeugddetentie, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Een 16-jarige jongen was medeplichtig aan de woningoverval en is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en jeugddetentie van 150 dagen, waarvan 140 dagen voorwaardelijk.

De 3 mannen belden in september 2016 ’s avonds aan bij de woning in Schijndel, terwijl de jongen vervoer had geregeld en in de auto zat te wachten. Toen de bewoner de deur opende, bedreigden ze hem met een mes en duwden hem tegen de grond. Vervolgens drongen ze de woning binnen en bedreigden daar de partner van de bewoner en diens dochter met een mes. De dochter werd bovendien van de trap geduwd en de bewoner kreeg een trap tegen zijn been. De verdachten maakten een geldbedrag en een autosleutel buit voordat ze ervandoor gingen.

Jeugdstrafrecht

Gelet op de leeftijd van de jongeren en de vaststelling van de psycholoog en/of de reclassering dat zij achter lopen in hun ontwikkeling naar volwassenheid, heeft de rechtbank het jeugdstrafrecht toegepast. Toepassing van het jeugdstrafrecht betekent dat lagere straffen worden opgelegd dan in het volwassenen strafrecht en dat de straf naast afstraffing vooral ook gericht is op gedragsverandering.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf rekening mee dat de bewoners met messen zijn bedreigd en dat er tegen de bewoner en zijn dochter fysiek geweld is gebruikt. Dit dreigen met en gebruik van geweld rekent de rechtbank de mannen zwaar aan. De rol van de jongen was weliswaar relatief klein, omdat hij niet mee de woning is ingegaan, maar de rechtbank acht het kwalijk en zorgwekkend dat de jongen wist wat er die avond ging gebeuren en daar graag aan wilde meedoen. Alleen omdat hij van de medeverdachten niet mee mocht doen, bleef de jongen wachten in de auto. De 19-jarige man die onder meer een voorwaardelijke PIJ-maatregel krijgt opgelegd, krijgt een andere straf dan de andere 2 volwassen medeverdachten, omdat hij een klein jaar geleden al is veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Aan de voorwaardelijke straffen van alle verdachten koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moeten zij onder meer worden behandeld voor hun problematiek en mogen ze geen contact meer met elkaar hebben tijdens de 2-jarige proeftijd. Daarnaast moeten de verdachten de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 7.200 euro.