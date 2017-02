3 jaar cel en tbs met voorwaarden voor afpersing, ontucht en bezit kinderporno

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 27-jarige man uit Deurne veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden. De man maakte zich onder meer schuldig aan een poging tot afpersing van een vrouw, ontucht met een aantal minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno.

De man probeerde in januari vorig jaar de zus van zijn overbuurvrouw af te persen. Hij maakte hierbij gebruik van het feit dat haar minderjarige nichtje vermist was. De verdachte wekte via Facebook de suggestie bij de vrouw dat haar nichtje in handen van een loverboy of mensenhandelaar was gevallen. De vrouw kon alleen voorkomen dat haar nichtje werd mishandeld, misbruikt of weggevoerd, als zij de verdachte geld of naaktfoto’s en –films van haarzelf zou geven. Een ander slachtoffer perste hij op een soortgelijke wijze af. De verdachte dreigde naaktfoto’s van die vrouw aan haar familie te sturen. In beide gevallen bleef het bij een poging.

De man pleegde ontucht met verschillende minderjarige meisjes via WhatsApp. De verdachte maakte valse accounts aan en dwong verschillende minderjarige meisjes foto’s en filmpjes van zichzelf in allerlei erotische poses te maken en naar hem te sturen. Hierdoor had hij kinderporno in bezit.

Bij het bepalen van de straf weegt mee dat hij eerder is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Anderzijds rekent de rechtbank hem de delicten in verminderde mate toe, omdat er volgens deskundigen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens.

Omdat de man nooit eerder is behandeld, vindt de rechtbank de maatregel van tbs met dwangverpleging -zoals de officier van justitie eiste- te ingrijpend. De deskundigen en de reclassering adviseren ook niet dit op te leggen. De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen over. Volgens de deskundigen en volgens de rechtbank biedt tbs met voorwaarden, waarbij de man zich in eerste instantie intramuraal moet laten behandelen, voldoende mogelijkheden om de samenleving te beschermen. Vervolgens moet hij meewerken aan begeleid wonen of maatschappelijke opvang en krijgt hij een meldplicht bij de reclassering. Ook legt de rechtbank hem onder meer een contactverbod op met een van de slachtoffers en haar familieleden.

De straf die de rechtbank oplegt valt lager uit, omdat de officier van justitie de man ook verdacht van een ernstiger vorm van ontucht, niet via WhatsApp maar in een daadwerkelijk fysiek contact, met een 15-jarig meisje. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor dit feit en dus spreekt de rechtbank de verdachte hiervan vrij.