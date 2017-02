Bedrijf veroordeeld tot boete voor geuroverlast

Het gerechtshof Den Haag heeft aan een in Europoort gevestigd bedrijf vandaag een boete van € 100.000, — opgelegd, omdat het bedrijf vergunningvoorschriften had overtreden.

Het bedrijf hield zich bezig met de productie van bio-ethanol uit granen. Bij dit productieproces komt een specifieke gistgeur vrij. Deze geur gaf overlast. Volgens de voorschriften van de bedrijfsvergunning moest het bedrijf de uitstoot beperken, zodanig dat er in woonwijken geen geur waarneembaar mocht zijn. Desondanks waren er vele klachten van bewoners uit Maassluis, Vierpolders en Brielle over stank die volgens de milieudienst telkens afkomstig was van dit bedrijf.

Door de rechtbank was eerder een geldboete van € 500.000,– opgelegd. Deze boete werd ook door het Openbaar Ministerie in hoger beroep geëist. Het hof komt tot een lagere boete, omdat het bedrijf inmiddels failliet is. Bovendien heeft het bedrijf ook al hoge dwangsommen moeten betalen.