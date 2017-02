Man uit Doesburg vrijgesproken van voorbereiden terroristisch misdrijf

Wel gevangenisstraf voor voorbereiding van een ontploffing en poging tot afpersing

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat een 47-jarige man uit Doesburg een terroristisch misdrijf voorbereidde. Daarom werd de man van deze verdenking vrijgesproken. Wel is de man schuldig bevonden aan het voorbereiden van een ontploffing en een poging tot afpersing. Hiervoor kreeg hij een celstraf van 3 jaar opgelegd.

Voorbereiding terroristisch misdrijf niet bewezen

De man was vorig jaar van plan om een explosief te maken en had daarvoor stoffen verzameld. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man dit explosief maakte ter voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Hij heeft zich weliswaar een keer uitgelaten over aanslagen op een politiebureau en op zijn facebookpagina zijn IS-gerelateerde berichten aangetroffen, maar niet is gebleken dat de man ook daadwerkelijk gewelddadige handelingen wilde plegen uit naam van het jihadistisch gedachtengoed. Zo had de man ook een aantal anti-IS berichten op zijn facebook pagina gezet en is niet gebleken dat de man jihadist was.

Wrok tegen wijkagent

De rechtbank vindt wel bewezen dat de man met een ander doel deze bom heeft gemaakt.

Hij koesterde een grote wrok tegen een wijkagent en wilde dit explosief laten afgaan op een plek waar de wijkagent zou zijn. De man heeft dit plan al eerder gehad. Nadat hij vrijkwam uit zijn voorarrest in een soortgelijke zaak is hij direct weer begonnen met het maken van dit explosief.

Overval Spar niet bewezen

Daarnaast heeft de man samen met een minderjarige jongen geprobeerd een overval te plegen op een winkel in Arnhem. De man werd tevens verdacht van een overval op de Spar in Doornenburg. De rechtbank heeft hem daar van vrijgesproken omdat daarvoor onvoldoende bewijs is.

Lagere straf

De rechtbank vindt de voorbereiding van een ontploffing en de poging om een winkel te overvallen zo ernstige feiten dat alleen een lange gevangenisstraf op zijn plaats is. De straf is wel lager dan de 7 jaar cel die de officier van justitie eiste. Dit komt omdat de rechtbank de voorbereiding van een terroristisch misdrijf en de overval op de Spar niet bewezen vindt.