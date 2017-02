In hoger beroep 20 jaar cel voor doodslag in ‘Venrayse moordzaak’

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 42-jarige Limburger tot 20 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van doodslag op 2 mannen in een Venrayse hennepkwekerij in 2006. De man heeft weliswaar niet zelf geschoten, maar door bewust en nauw samen te werken met de hoofddader is hij ook verantwoordelijk voor de dood van de 2 slachtoffers. De man handelde op aanwijzingen van de hoofddader en is als het ware meegenomen in diens plan om de slachtoffers dood te schieten. Daarom wordt de man in hoger beroep niet veroordeeld voor medeplegen van moord maar voor medeplegen van doodslag. Vanwege de koelbloedige daad en het lange zwijgen over het lot van de slachtoffers geeft het hof hem de maximale straf voor een meervoudige doodslag.

Hennepkwekerij

In mei 2006 probeerden de 2 latere slachtoffers een hennepkwekerij in Venray te beroven. De man was beheerder van de kwekerij en kreeg via een alarmsysteem een signaal dat er indringers in de kwekerij waren. De man is naar de kwekerij gegaan met de hoofddader, die eigenaar was van de kwekerij. Daar hebben ze de confrontatie gezocht met de indringers door de 2 mogelijke vluchtroutes af te sluiten en gewapend naar binnen te gaan. De hoofddader heeft de slachtoffers vervolgens doodgeschoten. Daarna hebben de mannen in het bos in Arcen een kuil gegraven en daar de lichamen van de slachtoffers in begraven. Pas in 2014 zijn de lichamen op aanwijzing van de man gevonden.

Nekschot

De man heeft verklaard dat hij dacht dat de slachtoffers alleen klappen zouden krijgen, maar dat de hoofddader bij het binnenkomen van de kwekerij meteen schoot. Uit forensisch onderzoek is echter gebleken dat de slachtoffers zijn omgebracht met een nekschot. Dit betekent dat er enige tijd zat tussen de binnenkomst en het moment dat de slachtoffers werden gedood.

Gezwegen

Het hof rekent het de man zwaar aan dat hij 8 jaar lang heeft gezwegen over het lot van de slachtoffers. Hij heeft pas verteld wat er gebeurd was en waar de lichamen begraven lagen, toen hij voor de 3e keer in 8 jaar tijd werd aangehouden. Dat hij gezwegen zou hebben uit angst voor de hoofddader vindt het hof geen verzachtende omstandigheid. Hij heeft er destijds zelf voor gekozen zich met de hoofddader in te laten en zich in het criminele milieu te begeven. Bovendien wilde hij met zijn zwijgen ook zichzelf beschermen, zo blijkt uit het feit dat hij pas verklaringen is gaan afleggen toen hij hoorde dat de hoofddader zijn naam had genoemd.

Nabestaanden

De jarenlange onwetendheid over het lot van de slachtoffers heeft op het leven van de nabestaanden een enorme impact gehad, zo blijkt ook uit de slachtofferverklaringen die tijdens de zitting zijn voorgelezen.

De zus van een van de slachtoffers en de ouders van het andere slachtoffer hebben schadevergoeding geëist, onder andere voor begrafeniskosten. Het hof wijst deze vorderingen toe.

Rechtbank

De man kreeg eerder van de rechtbank Limburg 30 jaar cel voor medeplegen van moord. De hoofddader kreeg levenslang opgelegd door de rechtbank. Hij pleegde in 2015 zelfmoord in de gevangenis.