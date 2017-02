Bijwonen strafzaak over uitlatingen bij demonstratie tegen Armeens monument

Vrijdag 3 maart behandelt de rechtbank Overijssel in Almelo een strafzaak tegen de man die wordt verdacht van het mondeling aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tijdens een demonstratie op 1 juni 2014 in Almelo. Die dag demonstreerden zo’n 4.000 mensen tegen de komst van een monument bij de Armeense kerk in Almelo.

