Vlijmenaar krijgt 3 jaar cel en tbs met voorwaarden voor misbruik meisjes

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 60-jarige man uit Vlijmen veroordeeld voor ontucht met 2 jonge meisjes. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van 36 maanden en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden.

Het seksueel misbruik begon toen de stiefdochter van de verdachte met haar destijds 4-jarige dochter in 2003 bij de verdachte en zijn partner (de oma van het kind) kwamen wonen. De man vergreep zich aan het meisje in de woning, schuur en in een vakantiehuis in Frankrijk. Het misbruik stopte toen het meisje en haar moeder in 2005 uit de woning vertrokken. Sinds 2006 kwam de dochter van de ex-man van verdachtes partner regelmatig over de vloer. Met haar pleegde de verdachte vanaf 2006, toen zij 4 jaar was, in elk geval gedurende een aantal jaar meerdere ontuchtige handelingen in de schuur bij de woning.

Het ene meisje beschouwde de man als haar opa en woonde met haar moeder na de scheiding van haar ouders 3 jaar bij haar oma en de verdachte. Het andere meisje speelde veel bij de verdachte en zijn partner thuis en op die momenten was zij aan zijn zorg toevertrouwd. De kinderen hadden zich volgens de rechtbank veilig moeten kunnen voelen. In plaats daarvan vergreep de man zich aan de meisjes en verrichtte zeer verstrekkende seksuele handelingen bij hen en liet deze ook door hen verrichten. Hij heeft hiermee niet alleen het vertrouwen van de slachtoffers, maar ook dat van het gezin en de familie ernstig geschaad. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan. De rechtbank beschouwt de verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar omdat de man volgens deskundigen een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens heeft.

De rechtbank acht het noodzakelijk voor de veiligheid van anderen dat de man klinisch behandeld wordt voor zijn problematiek en legt daartoe tbs met voorwaarden op. Hij moet zich laten opnemen in een kliniek en aansluitend meewerken aan een vervolgtraject en een ambulante behandeling. Ook mag hij niet meer zorgen voor minderjarigen en/of deze in huis nemen en mag hij zich niet aansluiten bij een vereniging, instantie of bedrijf waar hij in contact kan komen met minderjarigen. Daarnaast moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 16.400 euro.