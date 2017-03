Tbs en celstraf man uit Ermelo voor onder meer een straatroof

De rechtbank veroordeelde een 19-jarige man uit Ermelo voor een viertal gewelds- en vermogensdelicten. Hij kreeg tbs met voorwaarden en een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd.

De man maakte zich onder andere in februari 2016 schuldig aan een straatroof. Die pleegde hij samen met een ander bij een pinautomaat in Arnhem. Bij deze straatroof sloeg de man – met een mes in zijn hand – het slachtoffer ook in zijn nek.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit deskundigenrapporten bleek dat de man tijdens deze vergrijpen verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij heeft een strak hulpverleningskader nodig om herhaling te voorkomen.

Uitzitten voorwaardelijke straf

De man pleegde de strafbare feiten in zijn proeftijd. Daarom moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 4 maanden jeugddetentie uitzitten.

Tot slot moet de man een schadevergoeding van bijna 1.500 euro aan het slachtoffer van de straatroof betalen.