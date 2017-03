Veroordeling voor inrijden op politieagenten

Een 20-jarige man die in Lelystad in 2016 met zijn scooter met forse snelheid inreed op twee politieagenten wordt geplaatst in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Daarnaast heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan een aantal bedreigingen en verboden wapenbezit. Ook had hij een gestolen scooter in zijn bezit. De rechtbank Midden-Nederland legt naast de PIJ-maatregel ook een jeugddetentie op van drie maanden.

Lichtcontrole

De man heeft zich in korte tijd schuldig gemaakt aan acht strafbare feiten. De politieagenten waren een algemene verlichtingscontrole aan het uitvoeren toen de man met aanzienlijke snelheid op hen inreed. Eén van de agenten kon opzij springen, de ander werd geraakt en heeft hier maandenlang fysieke hinder van ondervonden.

Gesloten inrichting

Uit de rapporten van de deskundigen blijkt dat de man zwakbegaafd is en dat er sprake is van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank vindt dat de man volgens het jeugdstrafrecht berecht moet worden. Het gaat om een jonge verdachte met een verstandelijke beperking. Hij had geen strafblad, maar pleegde wel in een korte tijd een groot aantal delicten. De rechtbank vindt de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank ziet de noodzaak van pedagogische beïnvloeding en oordeelt dat dit alleen plaats kan vinden in het gedwongen kader van een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.