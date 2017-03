Advies AG: geen plafond bij aftrek uitgaven extra kleding en beddengoed

De aftrek van uitgaven voor extra kleding en beddengoed in de aangifte inkomstenbelasting is niet gebonden aan een plafond. Dat adviseert advocaat-generaal Niessen de Hoge Raad.

In de aangifte inkomstenbelasting kunnen uitgaven die zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit, worden afgetrokken als specifieke zorgkosten. Zulke kosten zijn onder meer uitgaven voor extra kleding en beddengoed. De wet bepaalt verder dat de aftrek plaats vindt volgens door de minister van Financiën te stellen regels. De ministeriële regeling houdt in dat de aftrek nooit hoger kan zijn dan € 775.

Een belastingplichtige claimde in de aangifte voor het jaar 2013 aftrek voor € 1.775. De inspecteur stond slechts aftrek toe voor € 775. In de daarop volgende rechtszaak voerde de belanghebbende aan dat de wet geen plafond voor de aftrek kent. Volgens hem heeft de minister zijn bevoegdheid overschreden door wel een plafond in de regeling op te nemen.

De advocaat-generaal René Niessen is het met belanghebbende eens. Hij is van mening dat de wetgever de minister de bevoegdheid heeft gegeven om administratieve regels te stellen voor de bewijsvoering en niet om de aftrek tot een bepaald bedrag te beperken. Dit deel van de regeling is daarom volgens hem ongeldig.