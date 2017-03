5 jaar cel voor invoeren heroïne

De rechtbank veroordeelde een 36-jarige man uit Rotterdam voor het invoeren van 490 kilo heroïne. Hij kreeg een celstraf van 5 jaar opgelegd.

De heroïne werd in juli 2016 aangetroffen in een lading die de man vanuit Turkije via Antwerpen naar Nederland transporteerde. Volgens de rechtbank kan worden bewezen dat de Rotterdammer hiervan op de hoogte is geweest. Ook vindt de rechtbank dat hij de heroïne opzettelijk heeft ingevoerd.

Aanzienlijke bijdrage

Het bedrijf van de man werd gebruikt als afnemer van de lading. Vervolgens werd een container besteld en het transport vanuit Antwerpen geregeld. Door uiteindelijk ook de lading in ontvangst te nemen heeft de Rotterdammer – naast de persoon of personen die onder meer de heroïne in de container hebben geplaatst – een aanzienlijke bijdrage aan de uitvoering van dit feit geleverd. Daarmee vindt de rechtbank ook bewezen dat hij dit feit samen met een ander of anderen heeft begaan.

Lagere straf

De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar. Kijkend naar de ernst van het feit en in het bijzonder de zeer grote hoeveelheid heroïne – die ook een forse straatwaarde vertegenwoordigt – vindt de rechtbank een forse gevangenisstraf passend. Maar bij de strafmaat weegt de rechtbank ook mee dat de man niet eerder voor drugsdelicten is veroordeeld. Bovendien gaat het om 1 transport waarbij niet kan worden vastgesteld dat de man een leidinggevende rol heeft vervuld. Volgens de rechtbank is de opgelegde straf daarom een passende sanctie.