Celstraf voor grooming en ontucht met Belgisch meisje

Een 35-jarige man uit Woudenberg heeft zich schuldig gemaakt aan grooming en ontucht met een 14-jarig meisje in 2015 in België. Tijdens chatgesprekken stuurden zij elkaar seksueel getinte foto’s. Daarmee heeft de man kinderporno verworven en in zijn bezit gehad. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Grooming

De man heeft tijdens de chatgesprekken aangestuurd op een ontmoeting. Uiteindelijk is het tot een afspraak gekomen en hebben zij seks gehad in het busje van de man. Hij heeft zijn lustgevoelens voorop gesteld en geen rekening gehouden met de negatieve gevolgen voor het meisje. De man heeft misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil en het vertrouwen dat het jonge en kwetsbare meisje in hem had, zo oordeelt de rechtbank.

Contactverbod

Uit de rapporten van de deskundigen blijkt dat de man een stoornis heeft met narcistische en dwangmatige persoonlijkheidstrekken. De rechtbank beschouwt de man als verminderd toerekeningsvatbaar. De man heeft spijt betuigd en staat open voor hulpverlening. Hij komt onder toezicht van reclassering en moet een behandeling ondergaan. De rechtbank verwacht niet dat de man contact op zal nemen met het slachtoffer, maar legt wel een contactverbod op om de angst op contact bij het meisje weg te nemen.