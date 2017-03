41% van de aangeboden juridische vacatures vereist een HBO opleidingsniveau.

In februari 2017 waren er 3,989 vacatures beschikbaar in de juridische sector dit is 1.6% van de 251,087 vacatures op zoekmachine site Adzuna. Meer dan de helft van de aangeboden vacatures in de juridische sector is op zoek naar juridische medewerkers of juristen.

65% van het totale vacature aanbod in de juridische sector vraagt naar juristen, juridische medewerkers of juridsich adviseurs.

Er zijn 368 vacatures (9,7%) voor advocaten, vooral in Amsterdam zijn er veel vacatures beschikbaar

19% van alle juridische vacatures vereist een WO opleidingsniveau en 41% van de vacatures vereist een HBO opleidingsniveau.

In vergelijking met provincies Noord-Holland en Zuid Holland heeft Provincie Utrecht het minst aantal nieuwe vacatures in de afgelopen 30 dagen. 193 Nieuwe vacatures of 33% van het aanbod in Utrecht is recent geplaatst.

Er zijn veel nieuwe vacatures toegevoegd in de juridische sector, vooral in de provincies Groningen en Drenthe, van het lokale vacature aanbod is maar liefst 65% geplaatst in de afgelopen 30 dagen. Wat opvallend is, is dat de Randstad in het geheel veel vacatures aanbied, ongeveer 50% van alle aangeboden vacatures, maar dat het aandeel nieuwe vacatures voornamelijk groot is in provincies Groningen en Overijssel. De provincie Utrecht is de enige provincie waar er opvallend laag aantal nieuwe vacatures geplaatst zijn.

De meeste vacatures zijn te vinden in Noord Holland, Amsterdam vult 49% van de totale vacatures in Noord Holland. Op de tweede plaats komt Utrecht met 243 vacatures en als derde Rotterdam met 204 vacatures.

68% van de vacatures voor juristen en juridische medewerkers is de afgelopen 30 dagen toegevoegd. Wat vooral opvallend is dat 49% van de aangeboden vacatures een HBO diploma vereist, terwijl maar 18% een WO opleiding vraagt. De vraag naar een HBO diploma kan je ook weer terug zien in de sterke vraag naar juridische medewerkers, de vereisten voor het beroep is een HBO diploma.

54% Van de vacatures in de juridische sector zijn in de afgelopen 30 dagen geplaatst. Dit is beter dan sectoren als accounting, waarvan 44% van het aanbod nieuwe vacatures zijn, of gezondheidszorg 49% van het aanbod nieuwe vacatures zijn (zie figuur 4).

Daarnaast zien we ook dat er een stijging in aangeboden salarissen is, terwijl in November 2016 de gemiddeld aangeboden salaris van een jurist rond de €36,982 was is het dit jaar gestegen naar een gemiddelde van €38,165. Deze trend zie je ook weer terug bij juridisch adviseurs, in november 2016 was de gemiddeld aangeboden salaris €48,882 en sinds januari 2017 is het gestegen naar €51,572. De gemiddeld aangeboden salaris van de juridische sector in het geheel is van November 2016 met €2,905 gestegen naar een bedrag van €35,373 (zie figuur 5).

Figuur 1. Aantal vacatures in de Nederlandse provincies

Provincies Aantal vacatures Afgelopen 30 dagen % aantal nieuwe vacatures van totaal aantal Noord-Holland 850 482 57% Zuid-Holland 700 404 58% Noord-Brabant 706 373 53% Provincie Utrecht 427 234 33% Gelderland 301 149 50% Overrijssel 230 146 63% Limburg 122 71 58% Provincie Groningen 78 59 76% Zeeland 41 21 51% Denthe 31 21 68% Flevoland 104 70 67% Friesland 54 35 65%

Figuur 2. Vacatures voor juridische sector in grote steden.

# Gemeente Aantal vacatures Afgelopen 30 dagen % totale aanbod 1 Amsterdam 422 255 11% 2 Utrecht 243 135 6% 3 Rotterdam 204 109 5% 4 Den Haag 168 109 4% 5 Eindhoven 142 74 4%

Figuur 3. Opleidingsniveau vereisten voor de juridische sector

Opleidingsniveau Aantal vacatures % van totaal aantal juridische vacatures laatste 30 dagen(nieuw) WO 738 19% 334 HBO 1673 41% 932 MBO 469 12% 237 Niet gespecificeerd 1109 28% 636

Figuur 4. Vergelijking aantal vacatures verschillende branches.

Branches Vactures in Februari 2017 Laatste 30dagen (nieuw) % nieuwe vacatures afgelopen 30 dagen Juridische sector 3989 2139 54% Accounting en Financiele sector 7283 3205 44% Bouwkunde 37390 23153 62% IT ICT sector 16,363 7189 44% Gezondheidszorg Wetenschap en Verpleging 6719 3264 49% Industriele vacatures 9488 6187 65%

Figuur 5. Gemiddelde aangeboden salaris juridische sector in de afgelopen 7 maanden.