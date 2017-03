Vordering verlenging PIJ-maatregel afgewezen

De rechtbank heeft de verlenging van het onvoorwaardelijke deel van de PIJ-maatregel afgewezen van een 21-jarige vrouw die is veroordeeld voor uitlokking van moord.

Daarbij is op 14 januari 2012 een minderjarig meisje door een medeveroordeelde in haar hals gestoken en aan de verwondingen overleden. Haar vader is gewond geraakt toen hij de dader probeerde te overmeesteren. Zij is in hoger beroep in 2013 veroordeeld voor de uitlokking van moord.



Bijzondere voorwaarden

De beslissing van de rechtbank komt overeen met de vordering van de officier van justitie. Ook is de beslissing conform het advies van de reclassering en de Justitiële Jeugdinrichting. Vanwege het positieve effect van de behandeling is de uitvoering van de PIJ-maatregel niet langer nodig is binnen een Justitiële Jeugdinrichting. De rechtbank heeft wel een groot aantal algemene en bijzondere voorwaarden verbonden aan de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Deze staan uitgebreid beschreven in de uitspraak van de rechtbank.

Op 14 februari 2017 oordeelde de rechtbank al over de verlengingen van de PIJ-maatregel van 2 mannen die bij deze zaak betrokken waren.