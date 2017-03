Boekel fuseert met Dentons

Boekel heeft vandaag de fusie aangekondigd met ’s werelds grootste advocatenkantoor Dentons. De partners van beide kantoren hebben hierover een akkoord bereikt. Vanaf april 2017 gaat het kantoor in Nederland door onder de naam Dentons Boekel. Met de toevoeging van het Amsterdamse kantoor heeft Dentons nu 150 kantoren in meer dan 60 landen. Boekel zal in zijn geheel opgaan in Dentons.

Marien Glerum, CEO van Boekel: “Door met Dentons te fuseren krijgen we een geweldig platform voor verdere groei en ontwikkeling op de Nederlandse markt, met name voor de Corporate, M&A en de Banking & Finance praktijken. Voorts kunnen we direct de voordelen plukken van Dentons innovatieve juridische IT-toepassingen. De fusie maakt ons nog aantrekkelijker als kantoor voor ambitieuze juristen.”

“Boekel en Dentons delen hun visie op de toekomst van de juridische dienstverlening en passen daardoor heel goed bij elkaar”, aldus Wendela Raas, managing partner van Boekel.

“Onze cliënten blijven dezelfde persoonlijke en praktische advisering krijgen die ze van Boekel gewend zijn, met daarbij alle voordelen van Dentons ongeëvenaarde wereldwijde aanwezigheid.”

“Omdat Boekel jong en dynamisch is en niet bang is om zaken echt anders aan te pakken, past het perfect bij Dentons. We delen onze waarden en visies, met name op het gebied van innovatie. We kijken ernaar uit met Boekel samen te werken en gaan verder met het bouwen aan het advocatenkantoor van de toekomst voor vandaag de dag”, aldus Joe Andrew, global chairman van Dentons.

Tomasz Dabrowski, Dentons CEO voor Europa: “Dit is een mijlpaal die een grote stap voorwaarts is in de verwezenlijking van onze strategie voor de Europese markt. Twee jaar geleden hebben wij onze groeistrategie vastgesteld met de ambitieuze doelstelling drie nieuwe markten te betreden: Italië, Luxemburg en Nederland. In oktober 2015 zijn we opengegaan in Milaan, vorig jaar in Luxemburg en Rome en met het samengaan met Boekel in Amsterdam zetten we weer een belangrijke stap”.

Eenheid in verscheidenheid: het eerste polycentrische advocatenkantoor

Elliott Portnoy, Dentons wereldwijde CEO: “Als eerste echt polycentrisch advocatenkantoor streven wij ernaar eersteklas juridische diensten aan te bieden aan onze cliënten in de belangrijkste zakencentra in de wereld. Nederland is de zesde economie in de Europese Unie en een middelpunt voor internationale handel. Het is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale hoofdkantoren door het gunstige ondernemersklimaat en daarmee een zeer belangrijke markt voor ons klantenbestand van multinationals.”

Bij Boekel in Amsterdam werken 70 advocaten en notarissen, van wie 16 partner zijn. Boekel biedt full-service dienstverlening aan voor de zakelijke markt. Door de fusie met Dentons krijgen Boekel’s cliënten toegang tot 7800 juristen op 150 locaties in meer dan 60 landen wereldwijd.

Naam en merk: Dentons Boekel

Wereldwijd opereert het kantoor onder de naam “Dentons”, met uitzondering van het Chinese taalgebied. In het Chinees is het kantoor bekend onder de naam “大成”.

Dentons is voortdurend bezig een win-win situatie te creëren met gevestigde en gerenommeerde merken. Een innovatieve merk ombuigingsstrategie met respect voor de goodwill die de advocaten en notarissen opgebouwd hebben met hun cliënten in de markt is daar onderdeel van, waarbij het merk Dentons wereldwijd verder uitgebouwd wordt. Bij de lancering op de Nederlandse markt zal het kantoor onder de naam Dentons Boekel op de markt opereren.