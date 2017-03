Geen taakstraf, maar celstraf voor verduisteren bloemenkarren

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 46-jarige man uit Alphen aan de Rijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren van bloemenkarren.

De man werkte als chauffeur voor een transportbedrijf en had een toegangspas voor het distributiecentrum van een supermarkt in Veghel. De man gaf toe dat hij tussen januari en december 2015 telkens meer bloemenkarren en bijbehorende platen meenam dan hij op bonnen verantwoorde en vervolgens afleverde. Deze niet-verantwoorde karren en platen verkocht hij vervolgens aan een boomkwekerij, waarmee hij veel geld verdiende.

De man bracht zijn werkgever in verlegenheid en veroorzaakte schade voor het bedrijf. Ook beschaamde hij het vertrouwen dat een werkgever in zijn werknemer moet kunnen stellen. De verklaring van de verdachte dat hij – vanwege zijn nijpende financiële situatie waarvoor hij geen hulp kreeg – in de verleiding werd gebracht omdat een adequaat controlesysteem ontbrak, komt de rechtbank voor als een gotspe. De man gaf bovendien aan dat hij zich kan voorstellen dat hij in de toekomst hetzelfde zal doen als zijn financiële situatie hem daartoe – in zijn beleving – noopt.

De man verduisterde de karren en platen terwijl hij nog in de proeftijd van een voorwaardelijke straf voor het telen van hennep zat. Ook kreeg hij in 2014 een taakstraf voor een ander vermogensdelict. Dat betekent dat de rechtbank niet opnieuw een taakstraf kan opleggen. De rechtbank oordeelt dat een taakstraf, zoals de officier van justitie naast een voorwaardelijke celstraf eiste (het taakstrafverbod nog daargelaten), niet als een passende straf kan worden gezien voor het delict. Daarom legt de rechtbank de man een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf op. De rechtbank acht het gevaar op herhaling reëel aanwezig gezien de houding van de man, zijn problematische schuldenpositie en zijn antecedenten. Aan de voorwaardelijke celstraf koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet de man zich houden aan voorschriften en aanwijzingen van de reclassering.