Celstraf voor bedreiging met een vuurwapen in Utrecht

Een 26-jarige man uit Bilthoven is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor een ernstige bedreiging en het voorhanden hebben van een wapen en munitie. De man bedreigde in mei 2016 in de Utrechtse wijk Overvecht zijn broer en daarbij zijn ook schoten gelost.

Grote onrust en angst in de wijk

De rechtbank neemt het de man in het bijzonder kwalijk dat de bedreiging aan de openbare weg voor een flatgebouw heeft plaatsgevonden. Dit is niet alleen een schokkende ervaring geweest voor het slachtoffer, maar hij heeft hiermee ook het gevoel van veiligheid in de samenleving aangetast. De schietpartij heeft bij de directe omwonenden tot grote onrust en angst geleid. De rechtbank acht een gevangenisstraf dan ook passend.

Geen poging doodslag

De man heeft grote risico’s genomen door, in een woonwijk en in de nabijheid van het slachtoffer, te schieten. Uit getuigenverklaringen en de verklaring van de verdachte blijkt dat hij niet gericht heeft geschoten. Hij schoot één keer naar de grond en tijdens het wegrennen loste hij een tweede en een derde schot. De rechtbank oordeelt dat de man niet de opzet had om zijn broer te doden en spreekt hem daarom vrij van poging tot doodslag.