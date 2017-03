Man uit Rheden veroordeeld voor stalking ex-partner

Een 49-jarige man uit Rheden is veroordeeld voor het stalken van zijn ex-partner. De stalking duurde ongeveer 3 maanden. Hiervoor kreeg de man een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, opgelegd.

Roos met briefje

De stalking begon met het achterlaten van een roos met een briefje voor zijn ex-partner in een restaurant waar zij met een vriendin aan het eten was. Daarna is de stalking verder gegaan doordat de man vele berichten bleef sturen, met name via WhatsApp. Ook nadat de man een belagingsbrief heeft ondertekend, bleef hij doorgaan met het sturen van berichten en het op straat aanspreken van de vrouw. In de belagingsbrief stond dat de vrouw op geen enkele manier meer contact met de man wil, behalve bij de overdrachtsmomenten van hun dochtertje.

Strafbepaling

De rechtbank rekent het de man aan dat hij met zijn handelen geheel voorbij is gegaan aan de gevoelens van zijn ex-partner en slechts oog heeft gehad voor zichzelf en het uiten van zijn eigen gevoelens. In het voordeel van de man houdt de rechtbank rekening met het feit dat de man niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten.

Het voorwaardelijke deel van de straf heeft als doel om de man ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw een soortgelijk strafbaar feit te begaan. Gelet op het feit dat de man nog niet eerder in aanraking is gekomen met justitie, vindt de rechtbank het niet passend om een voorwaardelijke straf in de vorm van een gevangenisstraf – zoals door de officier van justitie geëist – op te leggen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.