Café-restaurant uit Nijmegen mag doorgaan met activiteiten

De voorzieningenrechter bepaalde dat ‘Restaurant en Brouwerscafé De Hemel’ in Nijmegen voorlopig mag blijven doorgaan met al haar activiteiten.

De gemeente Nijmegen had op 25 januari 2017 – onder last van een dwangsom – een handhavingsbesluit tegen het café-restaurant genomen, omdat er activiteiten zouden plaatsvinden die in strijd zijn met het bestemmingsplan ‘Nijmegen Centrum-Binnenstad’. Zo zouden er in de horecagelegenheid onder andere regelmatig besloten feesten plaatvinden.

Schorsing handhavingsbesluit

De voorzieningenrechter schorste het handhavingsbesluit. Dit betekent dat het café-restaurant – tot 6 weken na bekendmaking van de beslissing van de gemeente op de door omwonenden ingediende bezwaren – mag doorgaan met al haar activiteiten.

De motivering van de uitspraak zal in de loop van volgende week aan partijen worden toegezonden en daarna via rechtspraak.nl bekend worden gemaakt.