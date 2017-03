5 jaar cel en tbs voor brute woningoverval in ’s-Hertogenbosch

Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en tbs met dwangverpleging. Dat besliste de rechtbank Oost-Brabant vandaag. De man pleegde onder meer een woningoverval en gebruikte daarbij bruut geweld tegen de bewoonster.

De verdachte klom in mei 2016 een woning in s-Hertogenbosch binnen via een openstaand raam op de eerste verdieping. Toen de bewoonster thuiskwam, wachtte hij haar op in haar slaapkamer. De vrouw kleedde zich op de overloop uit en ging haar slaapkamer binnen, waar de verdachte achter de deur stond en haar op haar achterhoofd sloeg. Vervolgens bond de verdachte met een riem de armen van het slachtoffer vast en duwde hij een prop kleding in haar mond. De verdachte sleepte de vrouw daarna aan haar haren mee naar beneden om geld uit haar portemonnee te halen. Ondertussen dreigde hij het slachtoffer te vermoorden als zij niet meewerkte. Hij sleepte de vrouw vervolgens weer aan haar haren de trap op naar haar slaapkamer, waar hij haar op bed duwde en haar enkels vastbond met een riem. Ook deed hij een kledingstuk om de hals van het slachtoffer met daar omheen een riem. De verdachte trok zo hard aan die riem dat de vrouw korte tijd geen lucht kreeg. Terwijl het slachtoffer gebonden op bed lag, doorzocht de verdachte de woning en kwam meerdere keren terug om de vrouw te bedreigen. Nadat hij zeker een half uur binnen was geweest, ging hij er vandoor met geld, een telefoon, sleutels, sieraden en een horloge.

Diefstallen, wapenbezit en belediging

De rechtbank veroordeelde de verdachte vandaag ook voor een aantal andere delicten die hij vorig jaar pleegde. In april haalde hij samen met anderen onder meer spelcomputers, een horloge, camera’s en geld weg uit een woning in Eindhoven. In januari maakte hij zich schuldig aan diefstal van een laptop, sleutelbos en een auto. Daarnaast had de verdachte een verboden nepvuurwapen in bezit en beledigde hij in februari een politieagent in Tilburg.

Bruut geweld

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij bij de woningoverval een kwetsbaar persoon als slachtoffer koos; een oudere vrouw die naakt in haar kamer werd overvallen. Het brute geweld dat hij hierbij gebruikte, laat zien dat hij er niet voor terugschrikt geweld tegen anderen te gebruiken. De man trok zich niets van het slachtoffer aan en wilde alleen snel geld hebben. De rechtbank betrekt hierbij ook dat – hoewel de officier van justitie dat niet ten laste heeft gelegd – het slachtoffer tijdens de woningoverval zeker een half uur van haar vrijheid is beroofd. Verder weegt mee dat de verdachte al meerdere keren is veroordeeld voor diefstal met geweld. Gezien dit alles zou een langere celstraf dan 5 jaar passend zijn. De rechtbank houdt er in strafverlagende zin echter rekening mee dat de man een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft een daarom verminderd toerekeningsvatbaar is. Wel legt de rechtbank hem tbs met dwangverpleging op. Volgens de rechtbank is het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord dat de verdachte na de celstraf onbehandeld terugkeert in de maatschappij. Ook moet de verdachte het slachtoffer van de woningoverval een schadevergoeding betalen van ruim 8.300 euro.

