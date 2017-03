Werkstraf voor veroorzaken verkeersongeval Heteren

De rechtbank veroordeelde een 42-jarige man uit Rheden voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Heteren. De man kreeg een taakstraf van 160 uur en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor 9 maanden opgelegd.

De man is bij het doorkomen van een bocht naar rechts op het niet voor hem bestemde weggedeelte terecht gekomen. Vervolgens heeft hij de daarop volgende bocht naar links afgesneden. Ter hoogte van deze bocht reed het slachtoffer de man tegemoet op haar fiets. De man uit Rheden heeft haar in het geheel niet gezien en is met haar in aanrijding gekomen. Het slachtoffer heeft hierbij zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Hogere straf dan in vergelijkbare zaken

De rechtbank legde een geheel voorwaardelijke rijontzegging op voor 9 maanden. De reden hiervoor is dat de man kostwinner is van een gezin en hij zonder rijbewijs niet op zijn werk kan komen. Bij het bepalen van de hoogte van de werkstraf hield de rechtbank rekening met het feit dat geen onvoorwaardelijke rijontzegging werd opgelegd. Daarom legde de rechtbank een hogere werkstraf op dan in vergelijkbare zaken. De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.