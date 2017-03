Vier mannen veroordeeld voor vrijheidsberoving en afpersing

Vier jonge mannen hebben samen op 2 achtereenvolgende dagen een scholier van zijn vrijheid beroofd en afgeperst. De rechtbank legde hen straffen op variërend van de maximale werkstraf van 240 uur tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar.

Het slachtoffer moest telkens mee in een door één van de mannen bestuurde auto, waarbij hij onder dreiging spullen moest afstaan. Bij de eerste autorit werd het slachtoffer door bedreiging met een mes gedwongen in een auto plaats te nemen en later zijn dure jas af te staan. De volgende dag vond de tweede autorit plaats, waarbij het slachtoffer was toegezegd dat hij zijn jas terug zou krijgen. Het slachtoffer moest toen onder dreiging van een wapen zijn pinpas met pincode en een gepind geldbedrag – in totaal 700 euro – afstaan.

Gevangenisstraf en werkstraf

De rechtbank veroordeelde 1 van de mannen, een 18-jarige man uit Oosterbeek, tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Hierbij houdt de rechtbank rekening met de voortrekkersrol die hij in het geheel heeft gehad en met zijn strafblad. De straf is lager dan de door de officier van justitie geëiste 3 jaar. De man heeft zich weliswaar in totaal aan 5 strafbare feiten schuldig gemaakt, maar deze feiten liggen in elkaars verlengde en er is sprake van samenloop. Hier houdt de rechtbank, mogelijk meer dan de officier van justitie deed, rekening mee.

Aan de andere 3 mannen, in de leeftijd van 18 en 20 jaar, allen uit Tiel, heeft de rechtbank de maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. Deze straffen komen overeen met de eisen van de officier van justitie.

Schadevergoeding

De vier mannen moeten een schadevergoeding van 2240 euro betalen aan het slachtoffer. De schadevergoeding bestaat uit materiële schade (het gepinde geldbedrag) en smartengeld.

De volledige uitspraken worden binnenkort gepubliceerd.