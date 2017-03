Tot 8 jaar cel voor leden criminele organisatie

Organisatie maakte zich onder meer schuldig aan mensenhandel en witwassen

De rechtbank veroordeelde 7 inwoners van Apeldoorn tot verschillende (vrijheids)straffen. Deze straffen variëren van 9 maanden tot 8 jaar cel. De verdachten, bestaande uit 5 mannen, een vrouw en een Besloten Vennootschap (BV), vormden een criminele organisatie. Binnen deze organisatie werd onder meer mensenhandel, oplichting en afpersing gepleegd. Ook werden er geldbedragen witgewassen. De achtste verdachte, een vrouw, is veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Zij maakte geen deel uit van de criminele organisatie.

Vader en zoon

De vader en de zoon vormden het brein in deze niets ontziende organisatie. Samen voerden zij de regie. De 3 andere mannen werden ingezet om de ideeën van de vader en zoon uit te voeren. Er werd te pas en te onpas fors geweld gebruikt, waarbij ook wapens werden ingezet. De groep ging uiterst intimiderend te werk en niemand werd ontzien. Deze mannen zijn veroordeeld voor onder meer mensenhandel, afpersingen, oplichtingen, mishandeling en witwassen.

Zo werd er samengewerkt bij de seksuele uitbuiting van twee jonge vrouwen. Er werd een angstsfeer gecreëerd en de slachtoffers moesten zich onder dwang prostitueren. Het geld moesten ze grotendeels afstaan. Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit. Het leed en de gevolgen voor de slachtoffers zijn groot.

Grof geweld

De afpersingen die de mannen hebben gepleegd, zijn op zeer gewelddadige wijze uitgevoerd. Er werd in het geheel geen rekening gehouden met de angst die het handelen bij de slachtoffers teweeg heeft gebracht. Een van de slachtoffers durfde zelfs geen aangifte te doen uit angst voor represailles. Ook de mishandeling, waarvoor de vader is veroordeeld, was uiterst gewelddadig. Uit het niets werd het slachtoffer met grof geweld aangevallen.

Gevangenisstraffen

De vader is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. De zoon is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. De 3 ‘uitvoerders’ zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 5 jaar.

Witwassen

De vrouw in de criminele organisatie heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Zij had een BV opgericht waarin de vijf mannen werkzaam waren. In de BV werden meerdere geldbedragen – afkomstig uit het criminele circuit – witgewassen. Zij is veroordeeld voor haar rol in de organisatie en het witwassen. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De BV moet een geldboete van 10.000 euro betalen.

Slachtoffer zelf ook veroordeeld

1 van de slachtoffers van mensenhandel is zelf veroordeeld voor oplichting, diefstal en witwassen. Ze is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand en een taakstraf van 180 uur.

Schadevergoeding

De daders moeten aan diverse slachtoffers schadevergoedingen betalen.

Niet alle daders hebben dezelfde feiten gepleegd. Mede daarom verschillen de opgelegde straffen van elkaar.