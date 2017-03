Groei hypotheekaanvragen dankzij angst voor stijging hypotheekrente

Potentiële huizenkopers zijn bang voor stijging van de hypotheekrente en deze angst in combinatie met de toegenomen krapte op de huizenmarkt geeft hen het gevoel om snel te moeten beslissen over een nieuwe hypotheek. De hoeveelheid nieuwe hypotheken is vorige maand verder gestegen. Uit een rondgang door een platform voor hypotheekinformatie blijkt de stijging van het aantal hypotheekaanvragen veroorzaakt te worden vanwege de hypotheekrentestijgingen van enkele geldverstrekkers in de afgelopen periode.

Stijging hypotheekaanvragen

In februari 2017 zijn er ongeveer 30.600 unieke hypotheekvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verstuurd. Dat brengt een stijging van zo’n 15% hoger dan in januari 2017 met zich mee, toen er zo’n 26.700 aanvragen werden verzonden. Ten opzicht van februari 2016 is circa 20% meer aanvragen verzonden. Deze stijging volgt het reguliere seizoenspatroon, waarin in de maand februari over het algemeen een hoger aantal aanvragen via HDN wordt verzonden’, aldus Dorine van Basten, directeur HDN.

Langer hypotheekrente vastzetten

Uit een rondgang onder enkele hypotheekadviseurs blijkt ook de rentestijgingen van enkele hypotheekaanbieders in de afgelopen weken van positieve invloed zijn geweest op de stijging van het aantal hypotheekaanvragen. Verder constateren zij een verschuiving in de rentevaste periode. ‘Steeds meer consumenten kiezen voor langere rentevaste perioden door de huidige lage rentestand’, licht Van Basten toe. De 10-jaarsrente is nog steeds het meest populair, op de voet gevolgd door 20 jaar vast. En sinds kort is de 30-jaars rente is de ‘runner up’.