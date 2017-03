Barnevelder veroordeeld voor bezit kinderporno

De rechtbank veroordeelde een 30-jarige man uit Barneveld voor het bezit van kinderporno. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden.

De man had 40 kinderpornografische foto’s op zijn telefoon. 1 foto was een foto van een 16-jarig meisje met wie de man via WhatsApp seksueel getinte gesprekken had. De overige foto’s had de man gekregen van een pedofiel met wie hij chatgesprekken had.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man zwakbegaafd is. De man is dan ook verminderd toerekeningsvatbaar. De officier van justitie had naast een voorwaardelijke gevangenisstraf een behandeling als bijzondere voorwaarde geëist. De rechtbank vindt een behandeling niet noodzakelijk nu een relatief kleine hoeveelheid foto’s is gevonden en de man ook niet zelf naar de foto’s heeft gezocht. Daarnaast is het al een ouder feit en is de man in de tussentijd niet nog een keer de fout in gegaan.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.