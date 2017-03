‘LeasePlan onderzoekt mogelijkheden voor beursgang’

De eigenaren van het vijftig jaar oude LeasePlan, waaronder pensioenuitvoerder PGGM en andere institutionele beleggers, bekijken de mogelijkheden voor een verkoop of beursgang van het bedrijf gespecialiseerd in de lease auto’s en het beheren van wagenparken. Dat meldt persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden bronnen. Het onderzoek zou zich nog in een pril stadium bevinden.

Het management en de aandeelhouders van LeasePlan zouden in gesprek zijn met adviseurs over de potentiële opbrengst van een verkoop of beursgang. Of het zover komt is evenwel allerminst zeker. De huidige eigenaren namen LeasePlan in 2015 voor 3,7 miljard euro over van onder meer Volkswagen.

Reactie op beursgang concurrent ALD afwachten

De Franse bank Société Générale kondigde onlangs een beursgang aan voor zijn autoleasetak ALD. Volgens de bronnen waarop Bloomberg zich baseert, zou de belangstelling bij beleggers voor deze concurrent weleens mede kunnen bepalen of LeasePlan voor dezelfde route kiest. De autoleasetak van de Franse bank Société Générale zal naar verwachting deze zomer zijn beursdebuut maken.

In 2017 is LeasePlan verantwoordelijk voor het wagenparkbeheer van meer dan 1,6 miljoen voertuigen in de hele wereld. Het nettoresultaat van het bedrijf is in 2016 met 3,8% afgenomen naar €425,5 mln. Dat heeft onder meer te maken met een dure reorganisatie van ruim €70 mln. Zonder deze kosten zou het nettoresultaat juist met 7% zijn toegenomen.

Recente overname van LeasePlan

LeasePLan is nog geen twee jaar geleden zelf ook al van eigenaar veranderd. Een groep beleggers, die bestaat het pensioenfonds PGGM uit Nederland, het Deense pensioenfonds ATP, zakenbank Goldman Sachs, de staatsinvesteringsfondsen van Abu Dhabi en Singapore en het private-equity huis TDR Capital, hebben het bedrijf toen gekocht van Volkswagen en de Duitse bankier Friedrich von Metzler.

Toentertijd is de verkoop van LeasePlan lange tijd gedwarsboomd door De Nederlandse Bank. LeasePlan heeft namelijk naast een leasebedrijf ook een bedrijfsonderdeel in de vorm van een bank met een volledige bankvergunning. Om die reden was de toestemming van DNB benodigd voor een overname. DNB was destijds bedachtzaam over financiering van de overname met schuld en dit heeft uiteindelijk ook gedeeltelijk plaatsgevonden.