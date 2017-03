Veroordelingen voor 3 van de 6 verdachten amfetaminelab Well

De rechtbank Limburg heeft vandaag aan drie verdachten gevangenisstraffen van 4 jaar opgelegd voor het produceren van amfetamine in maart 2015 in een woning aan de Bergweg in Well. Het gaat om mannen van 24, 27 en 31 jaar die zich bezighielden met grootschalige productie. De rechtbank heeft drie medeverdachten vrijgesproken, omdat op basis van het onderzoek niet bewezen kan worden dat ook deze verdachten amfetamine hebben gemaakt.

Ontdekking

Het amfetaminelaboratorium is per toeval ontdekt. De politie rukte uit naar aanleiding van een melding van een schietpartij in een woning. Wanneer de politie bij de woning arriveert, vertelt de bewoonster dat een onbekende man een raam kapot heeft geslagen en haar huis is binnengekomen. Hij had zich daarbij gesneden en bloedde hevig.

Tijdens het onderzoek naar de vermeende schietpartij melden getuigen dat ze vier mannen met tassen hebben zien lopen in de richting van het bos. Daarnaast komt een melding binnen dat twee onbekende jongens zijn gezien bij een andere woning.

In het bos traceert de politie vier mannen. Verspreid door het bos liggen tassen met onder andere spullen die gebruikt kunnen worden in laboratoria, zoals gelaatsmaskers, veiligheidsbrillen en handschoenen. Een vijfde man, die elders in het dorp gewond werd aangetroffen, is naar een ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek blijkt, dat hij degene is die via het raam het huis is binnengekomen. De politie gaat ook naar de woning waar de twee onbekende jongens zijn gezien. Daar wordt een amfetaminelaboratorium ontdekt, dat in werking is. De eigenaar van het pand wordt elders als zesde verdachte aangehouden. Achteraf blijkt dat er nooit een schietpartij is geweest.

DNA en vingerafdrukken

De politie neemt in het drugslaboratorium handschoenen en een notitieblok in beslag. Daarin staat het bereidingsproces van amfetamine beschreven. Op deze spullen zitten DNA en vingerafdrukken van twee van de mannen, die in het bos zijn aangehouden, en van de gewonde verdachte. Omdat het om spullen gaat die worden gebruikt bij de productie van amfetamine en omdat ze zijn gevonden in vertrekken in de woning waar de amfetamine werd gemaakt, acht de rechtbank bewezen dat deze drie verdachten gezamenlijk amfetamine hebben geproduceerd in Well.

Gevangenisstraffen

De rechtbank legt de verdachten alle drie een gevangenisstraf van 4 jaar op, zoals de officier van justitie heeft geëist. De rechtbank doet dat omdat het om een groot drugslaboratorium ging en de productie van synthetische drugs gevaar voor brand of ontploffing meebrengt. Amfetamine is daarnaast zeer verslavend en slecht voor de gezondheid en de handel erin gaat gepaard met (zware/georganiseerde) criminaliteit. Het productieproces is schadelijk voor het milieu vanwege de vaak illegale wijze waarop afval wordt gedumpt. De rechtbank neemt het de verdachten kwalijk dat zij alleen uit zijn geweest op winst en helemaal niet hebben stilgestaan bij de gevolgen voor gebruikers en samenleving.

Onvoldoende bewijs

Twee van de vier mannen die in het bos werden aangehouden, zijn vrijgesproken. Hoewel de omstandigheden waaronder de mannen zijn aangehouden, sterk doen vermoeden dat zij op de één of andere manier bij het amfetaminelaboratorium zijn betrokken, is er onvoldoende bewijs dat zij werkelijk in het laboratorium zijn geweest, laat staan dat zij daarin hebben gewerkt. Zo zijn van hen in het lab geen DNA of vingerafdrukken gevonden. De tassen en hun inhoud, die verspreid in het bos werden aangetroffen, zijn niet onderzocht op DNA, vingerafdrukken of sporen van amfetamine of chemicaliën.

De rechtbank heeft ook de eigenaar van de woning vrijgesproken. De officier van justitie vond dat deze man zijn woning voor de productie van amfetamine ter beschikking had gesteld. De rechtbank acht dat niet bewezen.

Beroep op overmacht

De gewonde verdachte is, naast de amfetamineproductie, ook vervolgd voor het binnendringen in een woning. De advocaat van verdachte vindt dat zijn cliënt daarvoor niet kan worden veroordeeld omdat er sprake is van overmacht.

De rechtbank vindt ook dat verdachte heeft gehandeld uit overmacht. De man had, naast amfetamine, zesmaal de dodelijke hoeveelheid van een geneesmiddel tegen astma en COPD in zijn bloed. Op de 112-melding vanuit de woning is te horen dat verdachte om een ambulance vraagt omdat hij dood gaat. Omdat zijn situatie levensbedreigend was en hij al eerder vergeefs om hulp had gevraagd, was het binnendringen van de woning om noodzakelijke hulp te krijgen gerechtvaardigd. Dat maakt dat verdachte wordt vrijgesproken van huisvredebreuk, waarbij de rechtbank zich terdege realiseert dat het binnendringen van verdachte in de woning van een jonge moeder traumatisch moet zijn geweest.