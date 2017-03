Naturalis moet stoppen met verbouwing

Naturalis in Leiden moet direct stoppen met de verbouwing van het interieur van het oude gedeelte van het museum. De rechtbank heeft de architect van het oorspronkelijke gebouw, die een kort geding had aangespannen, in het gelijk gesteld.

Architect Fons Verheijen ontwierp het oorspronkelijke gebouw in 1998. In 2014 kondigde Naturalis een grondige verbouwing aan. Volgens het museum is deze verbouwing noodzakelijk omdat het bezoekersaantal in de afgelopen jaren is verdubbeld. Ook maken steeds meer onderzoekers gebruik van het onderzoeksinstituut van het museum.

Verminking

Naturalis wil onder meer de tentoonstellingsruimte van het oude gedeelte verbouwen tot kantoren. Verheijen vindt die verbouwing een verminking van zijn ontwerp. Hij wil dat Naturalis de kantoren op een andere plek realiseert en wil met het museum om de tafel om een oplossing te vinden.

Sinds 2015 voert Verheijen een juridische strijd tegen de verbouwing. Er loopt al een bodemprocedure. Dit kort geding is aangespannen omdat de architect niet wil wachten op de uitspraak van de bodemprocedure. Hij is bang dat de verbouwing dan te ver is gevorderd om er nog iets tegen te kunnen doen.

Auteursrecht

In januari bepaalde de rechter in een tussenvonnis al dat het ontwerp van Verheijen zo uniek is dat het onder het auteursrecht valt. Nu moet Naturalis stoppen tot er een uitspraak is in de bodemprocedure. Die wordt in mei verwacht.

Naturalis reageert teleurgesteld. Volgens het museum heeft de uitspraak grote gevolgen voor de planning en de kosten van de verbouwing. De advocaat van Naturalis zei gisteren tijdens de behandeling van het kort geding dat faillissement dreigt als de verbouwing niet door kan gaan.