6 jaar cel voor seksuele uitbuiting ex-partner

Een 37-jarige man heeft van februari tot en met september 2012 zijn toenmalige partner met fysiek en verbaal geweld gedwongen om in de prostitutie te werken. Ook heeft hij uitkeringsfraude gepleegd. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 6 jaar.

Impact op slachtoffer

Het slachtoffer was een succesvolle jonge vrouw met een eigen woning en een goed lopend bedrijf. Zij heeft aangegeven ontzettend bang te zijn geweest voor de verdachte. De rechtbank neemt hem dit zeer kwalijk. Mensenhandel waarbij iemand in de prostitutie wordt gebracht is een buitensporige en ontluisterende manier van uitbuiting, zo oordeelt de rechtbank.

Bescherming van de samenleving

De man is tweemaal eerder veroordeeld voor mensenhandel. Meteen na zijn invrijheidsstelling heeft hij op berekenende wijze een nieuw slachtoffer gemaakt. De rechtbank houdt hier in ernstig strafverzwarende zin rekening mee. Daarnaast heeft de man niet meegewerkt aan psychisch onderzoek. Ter bescherming van de samenleving is het noodzakelijk dat de gevangenisstraf langer is dan de eerder aan hem opgelegde straffen. De rechtbank heeft ook gekeken naar straffen in soortgelijke zaken en wijkt daarom enigszins af van de eis van de officier van justitie.