Doesburger krijgt celstraf en TBS voor jarenlang misbruik dochter

Ook veroordeeld voor bezitten en vervaardigen kinderporno en ontucht met baby

De rechtbank veroordeelde een 62-jarige man uit Doesburg voor het jarenlang misbruiken van zijn dochter, het bezitten en vervaardigen van kinderporno en het plegen van ontucht met een baby. De man kreeg een gevangenisstraf van 5 jaar en een TBS-maatregel met voorwaarden.

De Doesburger heeft alle feiten bekend. Door het 6 jaar lang misbruiken van zijn jonge dochter heeft hij op afschuwelijke wijze misbruik gemaakt van zijn vaderrol. Het vertrouwen dat zijn dochter in hem mocht stellen is diepgaand geschonden. Nadat het seksueel misbruik van zijn dochter is gestopt heeft verdachte zijn pedoseksuele gevoelens bevredigd door het kijken en verspreiden van kinderporno. Het via internet verzamelen en in bezit houden van kinderporno is moreel gezien buitengewoon verwerpelijk en maatschappelijk ongewenst. Bovendien lopen de kinderen die aan de productie van kinderporno worden blootgesteld ernstige psychische en lichamelijke schade op.

Verder heeft de man ontucht gepleegd met een baby door het handje op zijn geslachtsdeel te leggen. De angst en woede die dit handelen bij de ouders van de baby teweeg heeft gebracht is groot.

Straf gelijk aan eis OM

De rechtbank vind het – evenals de officier van justitie en de advocaat – van groot belang dat de man wordt behandeld. Kijkend naar de aard en ernst van de strafbare feiten is een TBS-maatregel met voorwaarden hiervoor het meest passende kader. Daarnaast legde de rechtbank aan de Doesburger een gevangenisstraf van 5 jaar op. De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 38.000 euro aan zijn dochter betalen. Daarnaast moet hij ook een schadevergoeding – van ruim 3.400 euro – aan de ouders van de baby betalen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.