Energiecentrale Harculo geen gemeentelijk monument

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af om de voormalige energiecentrale Harculo in Zwolle tijdelijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. De erfgoedvereniging Bond Heemschut en de stichting het Cuypersgenootschap willen de sloop van de centrale langs de IJssel tegengaan. Zij stapten naar de rechter omdat de gemeente Zwolle weigerde om Harculo als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Sloop onherroepelijk

Dit besluit van de gemeente ging niet over de sloop van de energiecentrale. De toestemming voor de sloop is al verkregen via een sloopmelding bij de provincie Overijssel in 2014. Die is nu onherroepelijk. Het tijdelijk aanwijzen van de centrale als monument kan niet via deze voorlopige voorziening omdat er onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de zwaarwegende procedurele belangen van partijen.

In volle gang

Dat de sloop van Harculo nu in volle gang is, komt voor rekening en risico van de verzoekers. Om de sloop te voorkomen hebben zij niet eerder dan vanaf eind december 2016 rechtsmiddelen ingesteld tegen de weigering tot aanwijzing als gemeentelijk monument.

Terwijl het op 15 april 2016 bekend was dat de sloop er aan zat te komen door de bekendmaking van een verleende vergunning van de provincie Overijssel. De sloop was ook eerder te voorzien door de acceptatie van de sloopmelding door de provincie op 5 september 2014.