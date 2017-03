Nieuwe regels voor schadeclaims tegen karteldeelnemers

Dit artikel wordt u aangeboden door:

Op 10 februari 2017 is de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht in werking getreden. Hiermee wordt Richtlijn 2014/104/EU omgezet in Nederlandse wetgeving. De nieuwe wet strekt tot het vereenvoudigen c.q. faciliteren van schadeclaims van consumenten en bedrijven tegen karteldeelnemers.

Hieronder brengen wij de belangrijkste nieuwe bepalingen in kaart, die door de Richtlijn worden geïntroduceerd in het Nederlandse recht.

Schade en aansprakelijkheid

De nieuwe regels voorzien in een bepaling dat kartels worden vermoed schade te veroorzaken. Dit is een weerlegbaar vermoeden.

Ook wordt de aansprakelijkheid van de karteldeelnemers voor de schade in nieuwe bepalingen uitdrukkelijk in de wet geregeld. Iedere karteldeelnemer is in beginsel voor het geheel van de schade veroorzaakt door een kartel aansprakelijk. Dit is de hoofdregel, de wet voorziet in een aantal uitzonderingen hierop.

Doorberekeningsverweer

Karteldeelnemers beroepen zich in schadevergoedingsprocedures geregeld op het zogenoemde ‘doorberekeningsverweer’. Dit houdt in dat wordt gesteld dat klanten van karteldeelnemers de door het kartel verhoogde prijzen doorberekenen aan hun eigen klanten en daarmee zelf dus helemaal geen schade lijden. De nieuwe wetgeving laat dit verweer uitdrukkelijk toe. Voor indirecte afnemers (degenen aan wie de door het kartel veroorzaakte schade zou zijn doorberekend) schept het nieuwe recht een vermoeden dat doorberekening heeft plaatsgevonden indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

i.) de inbreukpleger moet een inbreuk op het mededingingsrecht hebben gepleegd,

ii.) de inbreuk moet hebben geleid tot meerkosten voor de directe afnemers en

iii.) de indirecte afnemer moet de goederen of diensten hebben verworven die voorwerp waren van de inbreuk of van diensten waarin deze waren verwerkt of die hiervan waren afgeleid.

Toegang tot bewijs

Kartelschadezaken volgen in de meeste gevallen op een beschikking van een mededingingsautoriteit die een inbreuk op het mededingingsrecht vaststelt. Deze beschikking vormt volgens de nieuwe regels ook het bewijs dat zich een schadeveroorzakend feit heeft voorgedaan. Gedupeerden hebben echter meer nodig dan enkel het bewijs dat sprake is van schadeveroorzakend feit. Voor het verkrijgen van bewijs betreffende de omvang van hun schade is het van belang dat de toegang tot bewijs goed is geregeld. De nieuwe regels voorzien daarom ook in regels voor de toegang tot bewijs. Zo wordt geregeld wanneer gedupeerden toegang tot bewijsmiddelen in bezit van de autoriteiten verkrijgen. In ieder geval zal geen inzage worden verschaft in clementieverklaringen van karteldeelnemers en in verklaringen in verband met een schikking die in het bezit zijn van mededingingsautoriteiten. De nieuwe regels dienen vooral ter verduidelijking van de regels voor de toegang tot bewijsmateriaal.

Schadeberekening

Indien de aansprakelijkheid is vastgesteld en bewezen is dat schade is geleden, is het vaak nogal ingewikkeld de daadwerkelijke schade te berekenen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt hier met de nieuwe regels een rol in. ACM kan de rechter bijstand verlenen bij het berekenen van de schade.

De nieuwe regels geven meer handvaten voor de private handhaving van het mededingingsrecht in Nederland. Wellicht worden schadevergoedingsacties hierdoor in de toekomst iets eenvoudiger.