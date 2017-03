Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor bezit en bewerken kinderporno

Een 71-jarige man uit Woerden is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 177 dagen voorwaardelijk en de maximale taakstraf van 240 uur. De man had 785 kinderpornografische bestanden in zijn bezit, waaronder door hem met een fotoprogramma op zijn computer bewerkte foto’s.

Bevrediging van eigen behoefte

De man heeft sinds de doorzoeking in zijn woning openheid van zaken gegeven. Hij verklaart dat hij zich aangetrokken voelt tot jongens en dat hij in de jaren ’90 op internet heeft gezocht naar kinderporno. De aangetroffen bestanden had hij sindsdien in bezit. Er bestaan geen aanwijzingen dat hij de kinderporno heeft verspreid. De man hield de verzameling van afbeeldingen aan om in de bevrediging van zijn eigen behoefte kunnen voorzien. De rechtbank oordeelt dat hij hierdoor heeft bijgedragen aan het in stand houden van de productie van kinderporno.

Veroordeling in Cambodja

De verdachte heeft in Nederland een blanco strafblad, maar is in 2011 in Cambodja veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. De man heeft de veroordeling consequent betwist. De officier van justitie vindt dat de veroordeling moet worden meegenomen in de strafoplegging. De rechtbank ziet in hetgeen verdachte heeft aangevoerd met betrekking tot de Cambodjaanse procedure aanleiding om deze veroordeling niet te betrekken bij de straftoemeting.

Strafmaat

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. Ook is gekeken naar de soort, en het aantal afbeeldingen. De deskundige concludeert dat de man een pedofiele stoornis heeft, maar dat hij zijn gevoelens kan sturen en beheersen. Door de hoge leeftijd van de man is de kans op herhaling klein, stelt de psycholoog. De rechtbank oordeelt dat het belangrijk is dat zijn behandeling wordt voortgezet en legt hem dat ook op. Ook legt de rechtbank een forse voorwaardelijke celstraf op als stok achter de deur, met een proeftijd van drie jaar.