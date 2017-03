Verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag op de bankrekeningen van Staatsloterij

Op 27 februari 2017 heeft de rechtbank Den Haag verlof verleend aan de stichting Loterijverlies om conservatoir beslag te mogen leggen op een bedrag van 121.997.895,00 euro dat zij vorderen van de Staatsloterij. Hiermee is het de stichting toegestaan om gelden van de Staatsloterij te laten bevriezen.

Wat doet de rechtbank bij een verzoek om conservatoir beslag te leggen?

Bij een dergelijk verzoek toetst de rechtbank summier of de vordering van een geldbedrag kans van slagen heeft in een civiele bodemprocedure. Het verlenen van verlof betekent niet dat er daadwerkelijk moet worden betaald, maar is slechts een toestemming om bedragen op een bankrekening te laten bevriezen – in afwachting van de uitkomst van een civiele bodemprocedure.