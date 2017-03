JuriDox eerste online shop-in-shop voor kwalitatief hoogwaardige juridische documenten

Met de lancering van JuriDox is vandaag een keerpunt in de markt van online winkels voor juridische documenten bereikt. Voor het eerst is een online shop-in-shop gerealiseerd voor kwalitatief hoogwaardige juridische documenten waarmee ondernemers altijd voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. JuriDox is de enige dienstverlener die juridische documenten aanbiedt die door gerenommeerde kennispartners zijn opgesteld. ICTRecht en Grant Thornton Legal hebben zich reeds aangesloten als kennispartner.

JuriDox is als e-commerceplatform specifiek gericht op ondernemers in het MKB die regelmatig standaarddocumenten gebruiken zoals arbeidsovereenkomsten of algemene voorwaarden. Ondernemers zijn zich er goed van bewust dat zij afspraken die zij maken met klanten, medewerkers of bijvoorbeeld over de omgang met privacygevoelige gegevens nauwkeurig moeten vastleggen. De tijd of de middelen om daar advies over in te winnen ontbreken vaak en veel documenten die gratis of tegen een vergoeding worden aangeboden zijn niet allesomvattend. Door het hanteren van de interactieve vragenlijst van JuriDox worden ondernemers in staat gesteld om goede maatwerkdocumenten te maken. Daarbij is het zelfs mogelijk dat bijvoorbeeld de bestelde algemene voorwaarden door JuriDox worden gehost waardoor deze voorwaarden voortdurend up-to-date zijn.

Steven Ras, mede-eigenaar van ICTRecht en een van de oprichters van JuriDox: “JuriDox is voor ons een vanzelfsprekendheid. Juridisch maatwerk moet voor iedere ondernemer snel en goed beschikbaar zijn zodat je je kunt focussen op de complexe zaken. Wij zijn erg verheugd met het kennispartnerschap. Op deze manier kunnen wij met ICTRecht onze kennis nog verder delen.”

René Zijdeman, partner van Grant Thornton Legal: “Grant Thornton Legal is er trots op om als kennispartner van het eerste uur aan dit initiatief deel te kunnen nemen. Wij willen ondernemers op de meest toegankelijke en professionele wijze van dienst zijn door onze producten op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht via JuriDox snel en efficiënt ter beschikking te kunnen stellen. Daarbij kunnen zij ervan uitgaan dat de kwaliteit en actualiteit van de door ons vervaardigde documenten te allen tijde zal zijn geborgd. Onze arbeids- en ondernemingsrecht juristen volgen de ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op de voet en zorgen ervoor dat documenten up-to-date zullen zijn.”

JuriDox beoogt op alle rechtsgebieden ondernemers te voorzien van alle denkbare juridische documenten. De dienst is intuïtief in gebruik en staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service.