Sluiting saunaclub YingYang

Op woensdag 15 maart behandelt de bestuursrechter in Roermond twee verzoeken om een voorlopige voorziening over het sluiten van een saunaclub en een hotelboerderij. De zaken houden met elkaar verband, maar worden apart behandeld, omdat het om twee panden in verschillende gemeentes gaat.

Welke overheidsbesluiten liggen er?

De gemeente Roermond is voornemens saunaclub YinYang voor een jaar te sluiten. Aanleiding hiervoor is de vondst van drugs in het pand. De gemeente Roerdalen wil een hotelboerderij in Melick voor een jaar sluiten. Ook in dit pand zijn drugs gevonden en er wonen dames die werkzaam zijn bij saunaclub YinYang.

Verzoek tot voorlopige voorziening

De eigenaren van de panden hebben bezwaar tegen de sluiting gemaakt. Zij vragen een voorlopige voorziening van de rechter om de sluiting te voorkomen. De verzoeken worden op woensdag 15 maart in de zittingslocatie Roermond behandeld. De zaak tussen saunaclub YinYang en de gemeente Roermond start om 14.30 uur. De zaak tussen de eigenaren van de hotelboerderij en de gemeente Roerdalen volgt om 15.30 uur.