Achttien jaar cel voor moord op ex-partner

De man die vorig jaar februari in Amsterdam-Noord zijn ex-vrouw doodstak krijgt achttien jaar gevangenisstraf

Voorbedachte rade

De rechtbank acht bewezen dat de man met voorbedachte rade (moord) zijn ex-vrouw doodstak: dat blijkt onder meer uit de manier waarop de man de vrouw gericht heeft gezocht, haar plotseling op straat is aangevallen met een meegenomen mes en doorging met steken terwijl de vrouw al op de grond lag.

Enorme Impact

Een afschuwelijk moord, aldus de rechtbank, op klaarlichte dag gepleegd op zijn ex-partner en moeder van zijn kinderen, vlakbij de school waar de vrouw haar kinderen zou ophalen. De moord heeft enorme impact gehad op de nabestaanden, maar ook op anderen die in de buurt wonen of hiervan kennis hebben genomen via de media. Een verklaring is uitgebleven. Verdachte koos ervoor te ontkennen en niet uit te leggen wat er is gebeurd en waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. De rechtbank rekent hem dit zwaar aan.

