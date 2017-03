Celstraf en 5 jaar rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval Berlicum

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van 5 jaar. De verdachte veroorzaakte in april 2016 een verkeersongeval in Berlicum waarbij een wielrenner zwaargewond raakte en later overleed.

De verdachte reed in de middag bij de Hooghei in Berlicum. Op enig moment raakte hij met zijn auto in een flauwe bocht op de verkeerde weghelft en reed tegen een tegemoetkomende wielrenner. Het slachtoffer raakte door de botsing in coma en overleed in oktober vorig jaar als gevolg van de aanrijding. De verdachte weigerde direct na het ongeval mee te werken aan een ademanalyse en bloedonderzoek. Er is volgens de rechtbank, anders dan de officier van justitie stelt, onvoldoende objectief bewijs dat de verdachte meer alcohol had gedronken dan maximaal was toegestaan. Wel oordeelt de rechtbank op basis van de processen-verbaal van 3 politieagenten dat de verdachte tijdens het incident onder invloed van alcohol verkeerde. Zo was hij onvast ter been, liep wankelend en rook hij naar alcohol. Gelet hierop en dat hij op de verkeerde weghelft zat, oordeelt de rechtbank dat er sprake is van zeer onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag en dat het aan de verdachte te wijten is dat de botsing ontstond.

De rechtbank neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij weloverwogen en doelbewust weigerde mee te werken aan de ademanalyse. De man deelde de medewerkers van de crisisdienst namelijk mee dat hij bewust niet wilde meewerken, zodat er geen bewijs tegen hem zou zijn van het rijden onder invloed. Dit duidt op een berekenende houding.

De verdachte bracht door zijn rijgedrag zeer ingrijpend en onherstelbaar leed toe aan de nabestaanden van het slachtoffer. De rechtbank weegt mee dat de verdachte onder meer een autistische en bipolaire stoornis heeft. Zijn stoornissen, alcoholgebruik en echtscheiding kunnen een ontwrichtende werking hebben en tot stress leiden waardoor gevaar is voor recidive. Dit risico kan worden beperkt wanneer de verdachte geholpen wordt bij het vinden van woonruimte en regelen van zijn financiën. De rechtbank legt de verdachte een deels voorwaardelijke celstraf en koppelt daaraan een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet hij zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering en moet hij meewerken aan een behandeling bij de GGZ.