Tot ruim 5 jaar cel voor deelname aan criminele organisatie

Vijf mannen tussen 27 en 66 jaar zijn door de rechtbank veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en wapenhandel. De mannen kregen gevangenisstraffen opgelegd tot 5 jaar en 7 maanden.

Spoor startte bij liquidatie Staatsliedenbuurt

De politie kwam de groep op het spoor in het onderzoek naar de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012. Hierbij werden twee personen op straat geliquideerd. DNA op wapens die in het huis van een van de verdachten werden gevonden, leidde naar de nu 39- en 61-jarige verdachten.

De 39-jarige bleek de leider van een criminele organisatie die, opererend in en vanuit Amsterdam, Gilze en Rijen en Turnhout in België, professioneel en goed georganiseerd te werk ging. In ieder geval gedurende het eerste kwartaal van 2015 hadden de mannen vrijwel dagelijks intensief contact met elkaar over de aanschaf en verkoop van wapens. Elk groepslid had daarbij een specifieke rol. Naast de leider, die coördinerend optrad en alle beslissingen nam, waren er nog een wapenleverancier, een inkoper, een chauffeur en een ondersteunend groepslid. Bij de aanhouding van twee van de mannen werden vele wapens aangetroffen, waaronder automatische geweren en handgranaten. Daarnaast trof de politie dozen vol munitie, tientallen geluidsdempers en een grote hoeveelheid harddrugs aan.

Strafoplegging

De leider van de organisatie kreeg van de rechter een gevangenisstraf van 5 jaar opgelegd. De 66-jarige wapenleverancier kreeg de maximaal mogelijke straf van 5 jaar en 7 maanden. De wapeninkoper en de vaste chauffeur van de groep moeten respectievelijk 4 jaar en 2 jaar (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) de gevangenis in. Een 27-jarige Amsterdammer die ondersteunende werkzaamheden verrichtte kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan 317 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Handel tijdens liquidatiegolf

Bij de strafoplegging heeft de rechter mee laten wegen dat in de periode dat de criminele organisatie actief was, Amsterdam werd geteisterd door een golf van liquidaties. Hierbij werden de slachtoffers meestal met vuurwapens in de openbare ruimte doodgeschoten. Hoewel niet is vastgesteld dat de door de mannen geleverde wapens bij liquidaties zijn gebruikt, neemt de rechtbank het de mannen kwalijk dat zij wapens de stad in brachten en daardoor op zijn minst hebben bijgedragen aan de beschikbaarheid van illegale wapens in een periode van liquidaties.