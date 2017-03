Celstraf voor meerdere omvangrijke oplichtingen

Een 59-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Ook moet hij nog 7 maanden gevangenisstraf uitzitten omdat hij tijdens zijn proeftijd opnieuw strafbare feiten heeft gepleegd. De man lichtte vorig jaar 6 personen en bedrijven op door zich voor te doen als een betrouwbare klant. Hij moet in totaal ruim 13.000 euro terugbetalen.

​Oplichtingen

De man deed zich voor als eigenaar van een juridisch adviesbureau in Amersfoort en bestelde goederen en diensten uit naam van dat bedrijf. Hij boekte bijvoorbeeld vliegtickets via een zakelijk reisbureau, maar betaalde de tickets nooit. Ook bestelde hij voor de opening van het bedrijf onder andere flessen wijn en wijnglazen. De man gaf ook opdracht voor het maken en ontwerpen van een huisstijl en website. De verschuldigde bedragen werden niet betaald.

Financiële schade groot

De man heeft zich opnieuw schuldig gemaakt aan meerdere, omvangrijke oplichtingen. Hij heeft hierbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zijn opdrachtnemers in hem hadden gesteld dat hij de rekeningen zou voldoen. Zulk vertrouwen is essentieel voor een goed verloop van het handelsverkeer. De financiële schade die hij heeft toegebracht is groot.

Geen behandeling

De rechtbank ziet geen aanleiding om een behandeling op te leggen. De man is beperkt bereid, en in staat gebleken, om mee te werken aan enige vorm van behandeling. Hij heeft een uit zijn stoornis voortkomende behoefte aan aandacht en bijzondere zorg. Door delicten te plegen en stoornissen voor te wenden krijgt de man deze aandacht en zorg. Een eventuele behandeling is dus niet recidivebeperkerkend. De rechtbank is dan ook van oordeel dat een gevangenisstraf passend en geboden is. De straf is lager dan de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank de man van 4 verdenkingen vrijspreekt.