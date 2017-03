Prijs uitgereikt voor uitspraak in meest begrijpelijke taal

Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, heeft vanmorgen de Klare Taalbokaal 2016 uitgereikt aan rechter Hansje Loman en griffier Hans Braam van de rechtbank Amsterdam. Zij schreven in 2016 de uitspraak die het meest in begrijpelijke taal is geschreven.

Rechters vinden het belangrijk dat uitspraken in duidelijke taal zijn geschreven. Dan neemt het risico af dat de beslissing niet wordt geaccepteerd of verkeerd wordt uitgelegd. Om het gebruik van ‘klare taal’ te stimuleren, is de Klare Taalbokaal in het leven geroepen. De jury werd gevormd door Maarten Feteris, 5 rechters uit verschillende rechtsgebieden en Japke-d. Bouma, journalist en columnist van NRC Handelsblad.

De winnende uitspraak gaat over een man van wie het rijbewijs is geschorst. De reden is dat het CBR vermoedt dat hij wegens drugsgebruik niet meer aan de eisen voldoet. De jury hanteerde 3 criteria: taalgebruik, opbouw en communicatieve kracht.

Medewerkers van de Rechtspraak mochten vorig jaar uitspraken nomineren voor de Klare Taalbokaal 2016. De bokaal wordt voortaan elk jaar uitgereikt.