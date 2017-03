Veroordelingen voor merkvervalsing verf

Drie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 8, 6 en 2 maanden. Een vierde 42-jarige man uit Waardenburg is veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Dwang

Een 44-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. Hij heeft gedurende een langere periode twee personen onder druk gezet en de slachtoffers gedwongen om grote geldbedragen en goederen, waaronder motoren, af te geven.

Merkenvervalsing

De 44-jarige man uit Hilversum heeft zich samen met twee 43-jarigen mannen uit Utrecht tevens schuldig gemaakt aan merkenvervalsing. De mannen hadden een grote voorraad gewone verf en hebben dat als Sigma verf aangeboden.

Uitlokking poging woninginbraak en valsheid in geschrift

Eén van de 43-jarige mannen (S.) uit Utrecht heeft zich naast de merkenvervalsing ook schuldig gemaakt aan het uitlokken van een poging woninginbraak en valsheid in geschrift. Ook had hij hasj in zijn bezit. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

Bedreiging en wapenbezit

De andere 43-jarige man uit Utrecht (Van S.) heeft zich naast de merkenvervalsing ook schuldig gemaakt aan een bedreiging met gijzeling. Ook had hij een werpster en drie stroomstootwapens in zijn bezit. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 2 maanden. De man wordt vrijgesproken van het uitoefenen van dwang. Uit het dossier komt naar voren dat hij op een aantal momenten ondersteunende rol had, maar er kan niet gesproken worden van een nauwe en bewuste samenwerking.

Hennepkwekerij en verduistering

Een 42-jarige man is medeplichtig geweest aan een hennepkwekerij in Siddeburen. Daarnaast heeft de man zich tweemaal schuldig gemaakt aan verduistering van een (dure) personenauto.