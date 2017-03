Celstraf voor veroorzaken fataal verkeersongeval Duiven

De rechtbank veroordeelde een 28-jarige automobilist uit Duiven voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op de Oostsingel in Duiven. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden opgelegd. Daarnaast kreeg hij de maximale rijontzegging van 5 jaar.

Op 12 november 2016 was de man na een avond stappen op de terugweg naar zijn huis. Onderweg reed hij – onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol – met ongeveer 80 kilometer per uur door rood licht. Daarbij schepte hij een overstekende fietser, een 20-jarige man uit Giesbeek, die na een avond stappen ook huiswaarts keerde. De Duivenaar reed vervolgens met zijn zwaar beschadigde auto door naar huis en liet de ernstig gewonde man in hulpeloze toestand achter. De man uit Giesbeek is later die dag aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de man zou hij door groen zijn gereden, maar de rechtbank vond dit niet aannemelijk. Daarbij keek de rechtbank naar het uitgebreide politieonderzoek, de instelling van de verkeerslichten en een getuigenverklaring.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van 4 jaar. Volgens de rechtbank deed deze eis geen recht aan de feiten.

Bijzonder kwalijk

De Duivenaar was tijdens de fatale avond al een paar keer eerder achter het stuur gekropen. Hij was de chauffeur. Er zijn dus vele momenten geweest waarop hij anders had kunnen en moeten beslissen voordat hij op het laatst besloot zelfs naar huis te rijden.

Bovendien beschikte de Duivenaar tijdens het fatale ongeval niet over een geldig rijbewijs. Een aantal jaar eerder was hij al betrokken bij een ander verkeersincident. Daarbij was bepaald dat de man zijn rijbewijs ieder jaar opnieuw moest verlengen. De man kwam alleen in aanmerking voor verlenging als hij dan bij een medische keuring geschikt werd verklaard. De man liet zich in 2016 niet keuren en zijn rijbewijs was dus verlopen.

Het onverantwoorde rijgedrag van de man heeft een ander het leven gekost. Alles bij elkaar neemt de rechtbank hem dit bijzonder kwalijk. De rechtbank vindt hiervoor alleen de opgelegde straf passend.